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У ЗСУ прокоментували потужні вибухи у окупованій Макіївці

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У ЗСУ прокоментували потужні вибухи у окупованій Макіївці

Потужний вибух у Макіївці

Військові заявили про знищення складу з боєприпасами окупантів.

Українські військові прокоментували вибухи які відбулись в окупованій Макіївці.

Про це йдеться у повідомленні СтратКому Збройних сил України.

Військові повідомили, що внаслідок ефективних дій ЗСУ в окупованій Макіївці був знищений склад з боєприпасами російських загарбників.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері, 4 липня в окупованій Макіївці сталась серія вибухів, після чого над міс том почали підійматись клуби диму.

Крім того, ми раніше інформували, що потужний вибух прогримів поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

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Дата публікації
Перегляди
9
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