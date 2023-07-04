У ЗСУ прокоментували потужні вибухи у окупованій Макіївці

Військові заявили про знищення складу з боєприпасами окупантів.
Українські військові прокоментували вибухи які відбулись в окупованій Макіївці.
Про це йдеться у повідомленні СтратКому Збройних сил України.
Військові повідомили, що внаслідок ефективних дій ЗСУ в окупованій Макіївці був знищений склад з боєприпасами російських загарбників.
"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері, 4 липня в окупованій Макіївці сталась серія вибухів, після чого над міс том почали підійматись клуби диму.
Крім того, ми раніше інформували, що потужний вибух прогримів поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
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