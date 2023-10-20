У ЗСУ прокоментували залякування Путіна про патрулювання МіГів у Чорному морі

Заяви диктора називають маніпуляціями.
Заява диктатора-президента Російської Федерації Володимира Путіна про патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками МіГ-31 з "Кинджалами",- це інформаційна маніпуляція.
Таку думку висловила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Це абсолютна маніпуляція, тому що йшлося про МіГ-31, які є носіями "Кинджалів". Під час зльоту такого літака повітряна тривога оголошується по всій території України. Де б цей літак не злетів, він загрожує аеробалістичною зброєю всій території України. Акцент на чергуванні в Чорному морі – це звичайна інформаційна маніпуляція", - наголосила Гуменюк.
Доручення Путіна
Диктатор РФ Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам. Робитимуть це літаки із ракетами "Кинджал".
За словами диктатора, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал" дальністю понад одну тисячу кілометрів.