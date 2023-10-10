У ЗСУ прокоментували зменшення ракетних обстрілів: до чого готується РФ

Країна-агресорка Росія може намагатися накопичити ракети, аби завдавати масованих ударів по енергетичних об'єктах України - як це було торік восени.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Цілком імовірно, що є необхідність накопичення таких запасів. Тому що хоч в них і були не малі запаси, але вони їх дуже "щедро" використовували. І виробництво (ракет - Ред.) хоча й існує, воно досить ускладнене та уповільнене", - наголошує Гуменюк.

З її слів, окупанти можуть накопичувати ракетне озброєння "в конкретних цілях". Зокрема, "із підготовкою до так званого "періоду блекаутів".

Разом з тим, наголошує Гуменюк, окупаційним війська потрібна додаткова злагодженість стосовно таких атак. Втім, саме з цим в РФ могли виникнути складнощі після удару по штабу російського Чорноморського флоту в анексованому Севастополі.

"Необхідно проводити навчання пілотів, злагодження з морськими ракетоносіями тощо. А в умовах збиття "верхівки" Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі", - пояснила представниця ЗСУ.

Як повідомлялося, в Повітряних силах заявляли, що ця "осінь та зима стануть рекордними за кількістю атак по Україні". Зокрема, йдеться про застосування безпілотників. Адже лише у вересні Росі застосувала проти України понад 500 безпілотників.

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