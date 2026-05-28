У ЗСУ прокоментували інформацію про відступ РФ: що відбувається насправді

Танк. / © Associated Press

Інформація про нібито відступ армії РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності. ЗСУ проводять локальні контратаки та на окремих ділянках повертають раніше втрачені позиції.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для «Інтерфакс-Україна».

«З’явилася інформація, що росіяни начебто відступають на Запорізькому напрямку. Це не так. Насправді Сили оборони України проводять на деяких ділянках активні контратакувальні дії», — наголосив речник.

З його слів, українські Сили оборони тримають активну оборону, здійснюючи за можливості контратаки. Завдяки цьому вдалося відновити деякі раніше втрачені позиції.

«Зокрема, на Оріхівському напрямку, де розташовані такі населені пункти як Степногірськ, Плавні, Приморське», — наголосив Волошин.

На Олександрівському напрямку біля Новохатського українські військові проводять «доволі активні контратакувальні дії», а також біля Злагоди і Білогір’я на Гуляйпільському напрямку. Біля самого Гуляйполя зафіксовано два боєзіткнення.

«Там ще продовжують бути наші позиції. Наші штурмові групи працюють в Гуляйполі, знищуючи ворога», — заявив представник ЗСУ.

Зауважимо, раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що армія РФ почала відступ на двох ключових напрямках — у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Водночас аналітики ISW наголошують, що ЗСУ обрізали росіянам шляхи на нуль. Навесні 2026-го ЗСУ наростили удари середньої дальності. Було порушено рух ключовими наземними лініями зв’язку, що з’єднують материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом,

Тим часом російські воєнкори забили на сполох через нову тактику ЗСУ. Західні аналітики наголошують, що регулярні українські удари глибоко в тил росіян стали найпомітнішим тактичним нововведенням у війні за останні місяці.

Дата публікації 08:02, 27.05.26

