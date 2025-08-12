У ЗСУ прокоментували ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках

Донеччина

Реклама

Військові прокоментували ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках. Росіяни постійно тиснуть малими групами й намагаються обійти першу лінію оборони України.

Про це розповів речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Росіяни використовують тактику просочування

За словами Трегубова, армія РФ намагається будь-якими засобами пройти за першу лінію українських позицій. А згодом — піти далі. Потім вони намагаються або вступити у вогневий контакт з українськими рейдерами та дронщиками, або просто десь накопичуватися.

Реклама

«Треба розуміти, що це групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується, тому на мапах з від росіян просунулися на „12 кілометрів вглиб української території“. Мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Вони пробралися у кількості 5-10 осіб. Це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі», — пояснює Трегубов.

Військовий акцентує: росіяни не взяли весь шлях, який пройшли. Вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися по підвалах. Потім їх звідти вибили і знищили ЗСУ.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував брехню РФ про ситуацію в Донецькій області. Йдеться про повідомлення про те, що ЗСУ нібито «здають територію».

«Ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам, десь він кинув дуже багато сил, посилюючи тиск протягом великого проміжку часу», — зазначив Коваленко.

Реклама

Сили оборони роблять все можливе, додає він, а часто і неможливе для знищення росіян. Українців закликали пам’ятати це, а також розуміти, що багато залежить від людей, яких у росіян зараз більше. Активні бої тривають.