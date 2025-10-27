ТСН у соціальних мережах

364
2 хв

У ЗСУ просять Раду спростити повернення на фронт військових із СЗЧ

Десятки військових готові воювати, але не допускають через СЗЧ-бюрократію.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Бойові підрозділи Національної гвардії України закликають парламент змінити законодавство, щоб мати можливість оперативно приймати в стрій військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ, без тривалих судових процедур.

Про це повідомив, офіцер батальйону «Свобода» у складі бригади Національної гвардії «Рубіж» Андрій Іллєнко у Facebook.

Іллєнко пояснив, що бойові підрозділи під час війни не можуть чекати місяцями, поки спрацює мирний бюрократичний механізм.

«Більш ніж 2 тижні тому я писав про те, що терміново потрібно змінювати законодавство і давати можливість бойовим підрозділам ставити у стрій військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ. Без багатомісячної бюрократичної епопеї в судах».

Він підкреслив, що є багато охочих повернутися в стрій, але через відсутність чітких правил це наразі неможливо.

«Є десятки людей, які готові стати у стрій. Ми не можемо їх поставити у стрій, бо немає зрозумілого правового механізму.»

Іллєнко закликав парламентарів ухвалити зміни, щоб підрозділи могли швидко поповнюватися і ефективно діяти на фронті.

«Шановні народні депутати, почуйте нас. Ухваліть необхідні зміни. Дайте нам можливість швидко поповнюватися.»

Він пояснив, що ця проблема стосується не лише його батальйону, а всіх бойових підрозділів. За його словами, під час війни на виживання нації неможливо чекати місяцями, поки спрацює мирний бюрократичний механізм. Законодавчі зміни дозволять оперативно приймати військових і посилити обороноздатність країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як повернутися з СЗЧ без наслідків і куди можна йти служити.

364
