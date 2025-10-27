- Дата публікації
-
- Війна
- 364
- 2 хв
У ЗСУ просять Раду спростити повернення на фронт військових із СЗЧ
Десятки військових готові воювати, але не допускають через СЗЧ-бюрократію.
Бойові підрозділи Національної гвардії України закликають парламент змінити законодавство, щоб мати можливість оперативно приймати в стрій військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ, без тривалих судових процедур.
Про це повідомив, офіцер батальйону «Свобода» у складі бригади Національної гвардії «Рубіж» Андрій Іллєнко у Facebook.
Іллєнко пояснив, що бойові підрозділи під час війни не можуть чекати місяцями, поки спрацює мирний бюрократичний механізм.
«Більш ніж 2 тижні тому я писав про те, що терміново потрібно змінювати законодавство і давати можливість бойовим підрозділам ставити у стрій військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ. Без багатомісячної бюрократичної епопеї в судах».
Він підкреслив, що є багато охочих повернутися в стрій, але через відсутність чітких правил це наразі неможливо.
«Є десятки людей, які готові стати у стрій. Ми не можемо їх поставити у стрій, бо немає зрозумілого правового механізму.»
Іллєнко закликав парламентарів ухвалити зміни, щоб підрозділи могли швидко поповнюватися і ефективно діяти на фронті.
«Шановні народні депутати, почуйте нас. Ухваліть необхідні зміни. Дайте нам можливість швидко поповнюватися.»
Він пояснив, що ця проблема стосується не лише його батальйону, а всіх бойових підрозділів. За його словами, під час війни на виживання нації неможливо чекати місяцями, поки спрацює мирний бюрократичний механізм. Законодавчі зміни дозволять оперативно приймати військових і посилити обороноздатність країни.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як повернутися з СЗЧ без наслідків і куди можна йти служити.