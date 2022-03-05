У ЗСУ розкрили плани росіян щодо наступу: на які міста можуть рушити окупанти

Ворог має втрати.
Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти, які цинічно напали на Україну, продовжують наступальну операцію проти нашої держави. Наразі є інформація, що ворог готується до наступальних дій в кількох напрямках.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Окупанти, у яких не вдається захопити нашу територію, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат цивільного населення. Росіяни продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал.
На Волинському напрямку просування окупантів вглиб нашої території та активних дій з боку противника не відзначається.
Військовим керівництвом Білорусі посилено державний кордон з Україною. За наявною інформацією, з протилежної сторони кордону залишаються боєздатні частини білоруської армії, які перебувають в готовності перейти до наступу. В той же час, морально-психологічний стан особового складу продовжує погіршуватися, з військовослужбовцями працюють спецслужби РБ, “мотивують” особовий склад великими тюремними термінами.
На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-космічних сил ЗС РФ загальною чисельністю до 15 БТГр продовжує блокування міста Київ з північного та частково з західного напрямків. Силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода. В районі н.п. Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації.
В результаті нанесення ураження підрозділами Збройних Сил України втратив боєздатність 488-й мотострілецький Сімферопольський Червонопрапорний полк Західного воєнного округу ЗС РФ.
На Сєвєродонецькому напрямку підрозділи 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ ведуть наступальні дії у напрямку на Сєверодонецьк.
Ворог готується до наступальних дій в напрямку на Харків із залученням підрозділів 6-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.
У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області в районі н.п. Безсонівка відзначено зосередження до 3 тисяч осіб резервістів, що прибули для поповнення втрат. Морально-психологічний стан резервістів вкрай низький.
На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр зі складу 1, 2 АК та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагається продовжити наступальні дії на напрямках міст Дніпро та Запоріжжя.
На Сєвєродонецькому напрямку силами до двох БТГр 3-ї мотострілецької дивізії зі складу 20-ї загальновійськової армії ворог зупинений по річці Сіверський Донець. Зосередив близько 500 одиниць озброєння та військової техніки, намагається здійснити обхід позицій підрозділів ЗС України.
На Маріупольському напрямку агресор продовжує блокувати Маріуполь, веде артилерійський вогонь по об’єктах інфраструктури міста та житловим кварталам з метою залякування населення. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права здійснює просування збройних підрозділів по обумовленим “зеленим” коридорам для евакуації мирних мешканців.
На Таврійському напрямку угруповання військ 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, 22- го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ та 7-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ оточило Маріуполь та намагається розвинути наступ у напрямку на Запоріжжя.
Силами 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ та 22-го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ здійснює підготовку до відновлення наступу на Миколаїв. Загалом на напрямку противник зосередив до 17 БТГр.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах противник продовжує підготовку до морської десантної операції. До району Новоозерне прибувають підрозділи 810-ї обрмп для завантаження на великі десантні кораблі.
До нанесення авіаційних ударів по об’єктах на території України, а також виявлення та знищення системи ППО ЗС України залучались літаки оперативно-тактичної авіації з аеродромів на території РФ – Сеща, РБ – Ліда, Лунінець, Барановичі та ТОТ АР Криму – Бельбек.
Ворог несе втрати. Продовжують збивати ворожі літаки над Черніговом. Територіальна оборона ЗС України отримує все нові трофеї, які використовуються проти російських окупаційних військ.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Корисні поради:
- Список корисних українських чатботів, які рятують життя
- Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям через напад РФ
- Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні
- Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу
- Як боротися з окупантами на цифровому фронті: корисні поради
- Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад
- Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради
- Що робити у разі хімічної небезпеки: список порад
- Що робити у разі радіаційної аварії: практичні поради
- Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської
- Як вижити у місті під обстрілами: поради від поліції
- Як запобігти отруєнню під час воєнного стану: поради
- Як заснути, якщо постійна тривога: поради психологині
- Перша допомога під час кровотечі: поради лікаря
- Як впоратися зі стресом під час війни: поради психологині
- Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації
- Як не піддаватися паніці у воєнний час: поради психологині
- Як діяти, щоб вберегти себе від мародерів: поради поліції та Центру протидії дезінформації
- Що робити у разі панічної атаки: поради психологині Світлани Ройз
- "Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога
- Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)
- Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців
- Поради, які допоможуть домашнім тваринам менше хвилюватися під час повітряної тривоги
- Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю: поради психологині
- Як впоратися з тривогою - поради психологині
- Як не панікувати: 4 прості поради психологині
- Як подолати тривогу під час війни: поради ДСНС
- Що робити українцям, які опинилися за кордоном: поради від МЗС
- Поради батькам: дитяча психологиня розповіла, що говорити дітям під час війни
- Якщо відключать інтернет: поради як залишатися на зв’язку у разі надзвичайної ситуації
- Як подолати паніку в умовах надзвичайних ситуацій: поради психологині
- Як уникнути стоматологічних захворювань і що робити, якщо болить зуб: низка порад
- Як подолати тривожність та занепокоєння: прості поради
- Як допомогти собі самому, якщо захворіли ГРВІ: низка порад
- Як запобігти гіпертонічному кризу у воєнний час: поради