У ЗСУ розкрили свою тактику в умовах сьогоднішньої позиційної війни

Коли ворог ослабне на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської.

Війна в Україні на сьогодні є позиційною і ЗСУ ведуть маневрену оборону, аби завдати максимальної шкоди військовому потенціалу Росії.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону 8 листопада.

"Можна сказати, що зараз іде позиційна війна. Проте ми вдаємося до маневреної оборони, вже не ведемо війну 20 століття ­– лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз", – розповів представник ЗСУ.

Він уточнив, що українські військові намагаються максимально вибити російський військовий потенціал – тобто ліквідувати або поранити максимальну кількість загарбників та знищити максимальну кількість ворожої військової техніки.

Череватий зауважив, що у всіх попередніх операціях у ЗСУ успішно це виходило.

"І зараз, коли буде пройдена точка біфуркації, коли ми побачимо, що ворог ослабнув на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити", – повідомив речник Східного угруповання військ.

Він додав, що відповідні операції будуть проведені з урахуванням усіх факторів, щоб максимально зберегти особовий склад ЗСУ.

Зауважимо, що ефективну роботу ЗСУ визнають навіть окупанти з "ДНР". Так, тамтешній "депутат парламенту", колаборант Андрій Баєвський заявив, що тактика контрбатарейної боротьби українських військ – дуже ефективна, через що артилеристів складно виявити й знищити.

Ситуація на фронтах України

На Луганщині є просування ЗСУ в напрямку Сватового, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На півдні українська авіація вдарила по опорних пунктах і системах ППО ворога та знищила суттєві запаси палива окупантів, повідомили в ОК "Південь". Ситуація на Південному фронті залишається напружено-складною, але контрольованою.

Щодо Донеччини, то 8 листопада в тимчасово окупованій Ясинуватій спалахнула пожежа поблизу міської електропідстанції. Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про активний рух авіації окупантів у напрямку Запоріжжя та Донецька.

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