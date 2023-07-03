Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У ЗСУ розкрили таємницю масового падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ

У ЗСУ розкрили таємницю масового падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
43
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЗСУ розкрили таємницю масового падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ

У Брянській області 13 травня загинули 9 пілотів

У Брянській області 13 травня внаслідок авіакатастрофи вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35 загинули дев’ять російських пілотів.

В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил України. У відео опублікованому Повітряними силами розповідається, що вони ведуть списки того, які цілі РФ знищив той чи інший комплекс.

Відео Повітряні сили ЗС України оприлюднили у Мережі.

Зазначається, що у списку уражених дивізіоном Patriot ворожих об'єктів зазначені три гелікоптери та два літаки 13 травня. 

Повітряні сили показали, як знищують цілі окупантів

Повітряні сили показали, як знищують цілі окупантів

Нагадаємо, у Брянській області 13 травня внаслідок авіакатастрофи вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35 загинули дев’ять російських пілотів. Міноборони РФ досі не оприлюднили офіційної версії падіння літальних апаратів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що події під Брянськом – результат агресивної війни РФ проти України.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
43
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація