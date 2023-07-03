У ЗСУ розкрили таємницю масового падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ

У Брянській області 13 травня внаслідок авіакатастрофи вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35 загинули дев’ять російських пілотів.
В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил України. У відео опублікованому Повітряними силами розповідається, що вони ведуть списки того, які цілі РФ знищив той чи інший комплекс.
Відео Повітряні сили ЗС України оприлюднили у Мережі.
Зазначається, що у списку уражених дивізіоном Patriot ворожих об'єктів зазначені три гелікоптери та два літаки 13 травня.
Нагадаємо, у Брянській області 13 травня внаслідок авіакатастрофи вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35 загинули дев’ять російських пілотів. Міноборони РФ досі не оприлюднили офіційної версії падіння літальних апаратів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що події під Брянськом – результат агресивної війни РФ проти України.
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