У ЗСУ розкрили, де росіяни готуються до наступу у січні

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

У Сумській, Луганській та Харківській областях спостерігаються не такі інтенсивні атаки, як було лише кілька тижнів тому, однак дії ворога вказують на ймовірну підготовку до наступу вже у січні.

Про це в етері «Еспресо» повідомив очільник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов.

За його даними, на вказаних напрямках наразі ЗС РФ «ближче до алкогольного тріпу» з певними «нюансами». Проте дії росіян вказують на те, що вони, ймовірно, готуються до продовження наступу.

Реклама

«Відбуваються постійні перегрупування, постійні намагання інфільтрації, вони підтягуються, скоріш за все, російські окупанти готуються. Ми бачимо, що росіяни аж ніяк не сидять тихо. Але станом на зараз інтенсивність бойових дій трішки сповільнилася, що явно пов’язано з підготовкою до нових „зустрічей“ у новому році», — зазначив він.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.