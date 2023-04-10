У ЗСУ розповіли, чи влаштує Росія масований ракетний удар на Великдень

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що загроза ракетних ударів по території України існує постійно, зокрема і на Великдень.

Про це він сказав 10 квітня в етері телемарафону.

Ігнат зазначив, що російські терористи тримають на поготові кораблі з ракетами та літаки, а тому загроза ракетних ударів існує завжди.

"Країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це і на Великдень, а може і не зробити", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що потрібно завжди бути готовим до ракетної загрози.

Ракетні удари по Україні

Від жовтня 2022 року Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні. Основною ціллю окупантів від того часу є наша енергетична система. Метою терористичних атак РФ по нашій інфраструктурі було те, щоб під час сильних морозів залишити українців без електрики та тепла. Через це тривалий час діяти аварійні та стабілізаційні графіки відключення світла.

Проте станом на квітень 2023 року Україна відновила свої енергетичні потужності та ймовірно може почати знову продавати електрику за кордон.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найближчим часом може статися нова ракетна атака по території України. Про це свідчить те, що в Чорному морі перебувають ракетоносії з "Калібрами". Багато експертів вважають, що новою метою масованих ракетних обстрілів може стати транспортна та військова інфраструктури України.

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