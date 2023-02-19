У ЗСУ розповіли, чи існує загроза наступу Білорусі на Україну найближчим часом

Білорусь наразі не виявляє ознак формування ударних угруповань, які свідчили б про наступ.

У Білорусі немає достатніх сил для сухопутного наступу на Україну. Утім, ситуація на північних кордонах України в майбутньому може змінитися.

Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУгенерал-лейтенант Сергій Наєв

"Сьогодні на території Білорусі немає достатніх сил для сухопутного наступу на Україну. Водночас, ситуація може змінитися в майбутньому в залежності від намірів ворога", - сказав Наєв.

Він зазначає, що загроза для України з боку Білорусі залежить від сил противника, які розташовані на території Білорусі.

Цих сил недостатньо для сухопутного наступу зараз. Але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", – каже командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Також він зауважив, що українці суттєво змінили свої позиції на сході країни. Зокрема, значно збільшено кількість мінно-вибухових загороджень.