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У ЗСУ розповіли, чи існує загроза наступу Білорусі на Україну найближчим часом

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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1571
Час на прочитання
2 хв
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У ЗСУ розповіли, чи існує загроза наступу Білорусі на Україну найближчим часом

Фото: із соцмереж

Білорусь наразі не виявляє ознак формування ударних угруповань, які свідчили б про наступ.

У Білорусі немає достатніх сил для сухопутного наступу на Україну. Утім, ситуація на північних кордонах України в майбутньому може змінитися.

Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУгенерал-лейтенант Сергій Наєв 

"Сьогодні на території Білорусі немає достатніх сил для сухопутного наступу на Україну. Водночас, ситуація може змінитися в майбутньому в залежності від намірів ворога", - сказав Наєв.

Він зазначає, що загроза для України з боку Білорусі залежить від сил противника, які розташовані на території Білорусі.

Цих сил недостатньо для сухопутного наступу зараз. Але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", – каже командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Також він зауважив, що українці суттєво змінили свої позиції на сході країни. Зокрема, значно збільшено кількість мінно-вибухових загороджень.

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Дата публікації
Перегляди
1571
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