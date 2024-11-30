У ЗСУ розповіли, чи мобілізуватимуть після базової військової підготовки

Базову військову підготовку з 2025 року мусять пройти всі чоловіки віком від 18 до 25 років. Проте її проходження не супроводжується мобілізацією.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко зазначив, що чим більше навченого населення в країні має вміння тримати зброю чи потенційно буде воювати, тим менше шансів, що воно реально буде воювати. Адже ворог теж дивиться на націю, країну, яка спроможна чи неспроможна себе захистити.

"Це про загальну навченість населення. Це знімає в першу чергу стереотипи. Це зобов'язує сприяти та взаємодіяти органи місцевого самоврядування", – додав голова Ради резервістів.

Така участь у підготовці дає людині можливість обрати час, коли людина хоче проходити підготовку.

Нагадаємо, спершу базову військову підготовку 2025 року пройдуть студенти, а потім і всі чоловіки.

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