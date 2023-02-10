У ЗСУ розповіли, чи могли вони збити російські ракети над Молдовою і Румунією

Російські ракети були збиті не одразу.

Українська система ППО могла збити російські ракети "Калібр" над Молдовою та Румунією, проте одразу не зробила цього через ризик для життя громадян цих країн.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни свідомо вчинили провокацію, запустивши "Калібри" через повітряний простір інших держав.

Українська ППО могла там збити ці ракети, проте не зробила цього одразу через ризик для життя громадян іноземних держав.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір країни НАТО.

Читайте також: