У ЗСУ розповіли, чи є загроза висадження ворожого десанту на півдні

Російські загарбники активно стягують зброю на південь України.
Росіяни не наважаться на висадження десанту на півдні, хоча гіпотетично ця можливість нікуди не зникала від початку повномасштабної війни.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.
"Я думаю, що у них вистачить здорового глузду, щоб цього не робити", - заявила вона.
За її словами, після успішного звільнення ЗСУ острова Зміїний, ворог вчергове переконався, що застосовувати десант – не варто.
Вона також наголосила, що українське узбережжя захищене, а ЗСУ готові до розвитку будь-яких подій.
Гуменюк також розповіла, що окупанти активно стягують озброєння на південь, компенсуючи вже втрачене.
"В основному вони підтягують те саме, що і було. Радикально нового озброєння ми не помітили", заявила вона.
Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах на окупованих територіях.
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