У ЗСУ розповіли, чи є загроза висадження ворожого десанту на півдні

Росіяни не наважаться на висадження десанту на півдні, хоча гіпотетично ця можливість нікуди не зникала від початку повномасштабної війни.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

"Я думаю, що у них вистачить здорового глузду, щоб цього не робити", - заявила вона.

За її словами, після успішного звільнення ЗСУ острова Зміїний, ворог вчергове переконався, що застосовувати десант – не варто.

Вона також наголосила, що українське узбережжя захищене, а ЗСУ готові до розвитку будь-яких подій.

Гуменюк також розповіла, що окупанти активно стягують озброєння на південь, компенсуючи вже втрачене.

"В основному вони підтягують те саме, що і було. Радикально нового озброєння ми не помітили", заявила вона.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах на окупованих територіях.

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