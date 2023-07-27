У ЗСУ розповіли, чим окупанти можуть атакувати в осінньо-зимовий період

РФ може виготовляти близько сотні далекобійних та високоточних ракет на місяць.

В осінньо-зимовий період країна-агресорка Росія може зробити ставку на застосування безпілотників. Не можна виключати і ударів ракетами. Саме потрібно посилювати протиповітряну оборону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це "Калібри" і "Х-101", "Х-555". За цей період ( від вересня до березня - Ред.)саме атак на паливно-енергетичний сектор збито приблизно 750 дронів і 750 ракет", - розповів Ігнат.

Разом з тим представник ЗСУ наголошує, що наразі окупанти не мають такої великої кількості ракет. Втім, вони виготовляють таке озброєння.

"Але не можуть відновити той весь запас, який вони викинули… Але готуватись відповідно потрібно. Бачите, що ракети "Х-101" чи "Х-555", якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Місяць вони, мабуть, їх десь там виготовляли", - наголосив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголошує, що РФ може виготовляти близько сотні далекобійних та високоточних ракет на місяць, а також близько 60 ракет до стратегічної авіації.

Ігнат каже, що можна приблизно вирахувати, скільки росіяни можуть собі дозволити виготовити і запускати ракет.

"Думаю, що Росія більшу ставку буде робити все ж таки на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві. Але ракети будуть теж виготовлятися і до цього треба теж готуватися. Наше завдання - посилитись якомога більшою кількістю засобів ППО, які нам дають партнери", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, раніше речник ПС Юрій Ігнат прокоментував появу нового іранського дрона "Шахед-149 Газа". За йогго словами, Україна має бути готовою до атак різних видів безпілотників, якими російські окупанти можуть завдавати удари по країні.

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