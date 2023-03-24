У ЗСУ розповіли, чому мобільним групам ППО важче збивати цілі вночі

Робота українських мобільних вогневих груп протиповітряної оборони вночі ускладнюється. Адже важче помітити ворожу ціль, не маючи радарів для її виявлення.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, мобільні вогневі групи більш ефективно працюють вдень, аніж вночі. Представник ЗСУ зауважив, що повітряні цілі вночі збивають засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі. Тобто, мають радари, які виявляють її і знищують, пояснив він.

"Мобільні вогневі групи озброєні і зенітними гарматами і багатокаліберними кулеметами, ПЗРК, але треба ціль бачити. Вночі ця робота ускладнюється. Так, є прожектори та певні засоби для виявлення цілей. Однак не все так просто та і дальність ураження вищезазначеного озброєння є доволі невеликою. Це і ускладнює роботу мобільних ППО вночі та в умовах поганої видимості", - розповів Ігнат.

Нічна атака Росії

Ввечері 23 березня Росія атакувала Одеську область ракетами Х-59. Усі повітряні цілі вдалось збити. Місцеві жителі під час тривоги, шо розпочалась о 21:08, повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи.

Також російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумщину винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб. Крім того, ворог атакував область "Градами" та ствольною артилерією.

Росіяни атакували безпілотниками Кривий Ріг. Один ворожий "Shahed" вдалось збити українським військовим. Втім, є влучання п'яти дронів. Загиблих та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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