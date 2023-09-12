У ЗСУ розповіли, чому окупанти скидають авіабомби на Зміїний

Російська армія час від часу скидає авіабомби у напрямку Зміїного. Адже Росії не дає спокою той факт, що Україна розвивається як морська держава.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, російські війська продовжують свою активність над акваторією Чорного моря. Зокрема, ворог використовує тактичну авіацію, "час від часу спрямовуючи керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний".

"Таким чином намагається тиснути на цивільне судноплавство, оскільки їм не дає спокою той факт, що Україна всупереч навіть зупиненій зерновій угоді все одно продовжує розвиватися як морська держава і намагається просувати свої ініціативи, навіть навігаційні, які були вдало реалізовані за допомогою чотирьох суден", - висловилася Гуменюк.

Тиск країни-агресорки також проявляється в атаках на припортову інфраструктуру з боку Росії. Таким чином Москва намагається переконати світову спільноту, що українська припортова інфраструктура не може функціонувати.

Як повідомлялося, армія РФ перетягує на південь поповнення з Кримського напрямку. У ЗСУ кажуть, що росіяни вже не справляються на півдні України зусиллями того угрупування, які наразі там є.

Читайте також: