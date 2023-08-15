У ЗСУ розповіли, чому перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок

Збройні сили України посилили вогневі позиції та перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух російських окупаційних військ.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Були віддані безпосередні чіткі накази на побудову ешелонованої оборони. Посилені наші вогневі позиції, надані певні методичні рекомендації, перекинуті резерви. Відтак це дозволило унеможливити рух ворога", - каже представник Збройних сил.

За його словами, Лимано-Куп'янський напрямок був на постійному контролі у командувача. Він особисто відвідав всі ключові бригади, які безпосередньо забезпечували там стійку оборону.

Нагадаємо, речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що воїни досягли успіхів на двох напрямках та закріплюються на рубежах. Так, Збройні сили України просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті.

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