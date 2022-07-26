У ЗСУ розповіли, чому ППО почала краще збивати ворожі ракети: не через західну зброю

Українські захисники почали частіше збивати ворожі ракети завдяки власним навичкам та професіоналізму, а не західній техніці.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних систем ППО. Натомість українські воїни здобули новий досвід та навички.

Про це він розповів 26 липня на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що українські захисники отримали новий досвід, а також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень.

"Поки від партнерів ми маємо лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють під час збиття повітряних суден окупанта", - зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни стягнули на тимчасово захоплені території величезну кількість ППО, однак українські військові вже знають точні місця їхнього розташування.

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