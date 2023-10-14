У ЗСУ розповіли, чому російська армія взяла паузу в ракетних ударах по Україні

Ймовірно, Російська Федерація накопичує ракети для ударів по критично важливій інфраструктурі України з настанням холодів.

Таку думку вислови речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє FREEДОМ.

"Йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Адже вони не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоби витрачати так званий “недоторканний запас”. Зрештою, вони в нього давно залізли",- наголошує Ігнат.

Він висловив думку про те, що далекобійні ракети Х-101 росіяни притримують для певних своїх стратегічних завдань.

До слова, російські літаки дальньої авіації не завдавали ударів по Україні від 21 вересня.

Нагадаємо, у ГУР вказали на ознаки підготовки Росією нових масштабних ударів по енергосистемі. За словами представника розвідки Андрія Юсова, останнім часом росіяни здебільшого завдають ударів дронами-камікадзе. Натомість ракет використовується менше.

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