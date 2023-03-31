У ЗСУ розповіли, чому в окупантів зменшився запас "Калібрів" у Чорному морі

Зараз в акваторії готові до застосування чотири ракети ворога.

Наразі РФ має обмежений запас "Калібрів" у Чорному морі у зв'язку з вибухами на залізниці Джанкої, що в анексованому Криму. Цими шляхами окупанти перекидали до Криму ці ракети. Ремонтні роботи тривають досі.

Про це ефірі телемарафону повідомила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, залізничне сполучення, яке дозволяло би їм перекидати важку техніку, ще не відновлено. Росіяни намагались перекидати ракети до Крим транспортною авіацією, але чи це відбулось, чи дістались вони самих бухт, поки що інформації немає.

"Ми це констатуємо навіть виходячи з того, що, коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "Калібрів" все ж таки є", - так вона прокоментувала запитання про те, що поки у ракетоносіїв обмежений запас ракет.

Поки в акваторії готові до застосування чотири ракети типу "Калібр". Гуменюк каже, що після покращення погоди ракетоносії можуть повернутися. Втім, чи будуть вони спорядженні, чи ні - поки не відомо.

Нагадаємо, 20 березня вибухами в місті Джанкой було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. Вибухи у місті привели до пошкодження вузлової станції.

У ЗСУ наголосили, що атака по залізниці в Джанкої – один з елементів плану, який передує контрнаступу ЗСУ. Саме через це серед окупантів та колаборантів на півострові з’явилися панічні настрої.

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