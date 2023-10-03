У ЗСУ розповіли, чому "вагнерівці" важливі для армії РФ на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку "вагнерівці" важливі для російських військ, адже добре знають місцевість.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

За словами Ярославського, наразі важко точно ідентифікувати, чи наразі в секторі біля Бахмута перебувають саме найманці ПВК "Вагнера", бо вони ще не потрапляли в полон.

"Вони ж без документів виступають. Але інформація є, що вони повертаються у склад Збройних сил РФ, але вже як контрактники. Це закономірна ситуація після ліквідації Пригожина. Вони будуть частково. Тому що це дійсно боєздатний підрозділ. Логічно, що він буде повертатися на Бахмутський напрямок. Тому що за місяці, проведені тут, вони розуміють територію. "Вагнера" розуміються на місцевості", - розповів представник ЗСУ.

Ярославський наголошує, що недооцінювати знання "вагнерівців" не слід. Втім, наразі про жодне посилення російських військ на Бахмутському напрямку не йдеться. Щобільше - ЗСУ не допустять масової ротації окупаційної армії на цій ділянці фронту, додає він.

"Якщо вони масово почнуть повертатися – вони будуть входити до складу бригад. Звісно, як люди, які насамперед розуміються на місцевості, вони будуть безпосередньо тягнути за собою всі інші підрозділи, а особливо ті, які прибувають на локацію. Якщо буде масово переміщення військ до Бахмуту – ми прострілюємо всі ділянки. Тому масової заміни, ротації, не буде. Наша задача продовжується систематично. Незважаючи на те, чи є "вагнера" чи ні, ми відрізаємо логістичні шляхи. Все робимо для того, щоб угруповання ворога у Бахмуті залишити без постачання", - наголосив Денис Ярославський.

Бої біля Бахмута

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні важкі бої. Ситуація на цій ділянці фронту напружена, проте контрольована.

Своєю чергою, сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич наголошує, що окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Водночас українські військові своїх намірів не змінили - вони рухаються в бік деокупації міста.

Крім того, у районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть важкі бої. Події розгортаються динамічно. На півночному фланзі Бахмута росіяни йдуть лоб в лоб, намагаючись зупинити наступ ЗСУ.

Станом на 1 жовтня 2023 року Росія тримає у Бахмуті 10 тисяч окупантів. Це танкові, мотострілецькі й десантні підрозділи. Росіяни не планують відступати з міста.

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