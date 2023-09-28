У ЗСУ розповіли цікаві деталі однієї з ракетних атак РФ

Країна-агресорка Росія під час однієї з останніх атак запускала ракети по Україні з Новоросійська, навіть не вивівши носій не вивели з бухти.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Ймовірно, розповідає Гуменюк, російські окупанти поспіхом готуються до ударів. Тому під час однієї з останніх атак не вивели з бухти Новоросійська ракетоносій.

"Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні", - сказала Гуменюк.

Окупанти намагаються тримати свої військові кораблі подалі від зони дії української протиповітряної оборони. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.

Нагадаємо, раніше Гуменюк розповідала, чим обернувся для ворога удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Зокрема, спостерігається затишшя військово-морської діяльності росіян.

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