У ЗСУ розповіли, де продовжують відтісняти окупаційну армію

Сили оборони відбили атаки РФ в районах Авдіївки на Донеччині.

Наступ Збройних сил України триває на двох напрямках фронту. Українські захисники покращили своє тактичне положення, а також продовжують стримувати атаки ворога на сході.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Проте наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій", - розповів він.

Своєю чергою, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. За словами Ковальова, українські Сили оборони покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Українські війська також ведуть штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині. Вони мали мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

"Наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога", - наголосив Ковальов.

Нагадаємо, напередодні, 10 жовтня, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що на півночі від міста тривають важкі бої. Окупанти здійснюють масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів.

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