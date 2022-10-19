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У ЗСУ розповіли, коли може статися повторний наступ з території Білорусі

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У ЗСУ розповіли, коли може статися повторний наступ з території Білорусі

Фото: Associated Press

Зараз у Білорусі перебуває 10 тис. російських мобілізованих.

Навесні російські окупаційні війська зможуть знову піти в наступ на Україну з території Білорусі

Про це 19 жовтня в етері телемарафону сказав помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін.

Сілкін наголосив, що зараз ймовірність вторгнення з території Білорусі низька, проте навесні вона може суттєво зрости, оскільки ворог встигне накопичити сили й ресурси.

Зараз частина ЗС Білорусі перебуває біля українського кордону. Також на території цієї держави перебувають 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на Україну. Російські війська сунули на Київ з території Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко визнав, що його держава бере участь у війні проти України. Також відомо, що Білорусь надає Росії зброю для війни проти України.

У жовтні в Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів. У Міноборони РБ заспокоюють, що повістки нібито роздають для "обліку даних".

Українська розвідка наголошує, що Лукашенко усвідомлює, що через участь у війні проти України ситуація в країні ускладниться, і це може призвести до соціального вибуху.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
6404
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