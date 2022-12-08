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У ЗСУ розповіли, куди з аеродрому "Дягілєво" зникли бомбардувальники РФ: "Бояться недопалків"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У ЗСУ розповіли, куди з аеродрому "Дягілєво" зникли бомбардувальники РФ: "Бояться недопалків"

Супутниковий знімок Planet.com

Росіяни почали хвилюватись за свої ракетоносці.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія могла передислокували бомбардувальники Ту-22М з аеродрому "Дягілєво" у Рязанській області, побоюючись нових "недопалків". 

Про це він сказав в етері телеканалу Freeдом. 

"З військової точки зору, це називається розосередження сил та засобів нападу. Тобто вони або перемістились на інший аеродром, куди не може прилетіти недопалок. У РФ є аеродроми на сході. Але не кожен аеродром може їх приймати, бо такий літак потребує постійного обслуговування, біля нього завжди є велика кількість людей. Росія хоче зберегти свої бомбардувальники", - повідомив Ігнат. 

Вибухи на російських аеродромах 

5 грудня на російських аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" пролунали вибухи. У Росії заявили, що це сталось через падіння невідомих безпілотників. На аеродромі "Енгельс" пошкоджено два ракетоносці Ту-95 та загинуло 4 російських окупантів. На аеродромі "Дягілєво" пошкоджень зазнав бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник. 

Українська розвідка заявила, що лише Росія відповідальна за вибухи на своїх аеродромах. Там не змогли підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів. 

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Дата публікації
Перегляди
2079
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