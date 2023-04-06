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У ЗСУ розповіли подробиці збиття російського Ка-52 і показали епічне відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У ЗСУ розповіли подробиці збиття російського Ка-52 і показали епічне відео

Фото: facebook.com/128brigade

ЗСУ збили черговий російський гвинтокрил Ка-52. Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показали відео після його падіння.

Українські захисники в середу, 5 квітня, збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Перун". Екіпаж збитого "Алігатора" не вижив.

Про це розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Був збитий Ка-52. За ним намагався вилетіти інший екіпаж, але йому в підсумку вдалося відійти. Екіпаж збитого вертольота загинув", - розповів він.

Череватий додав, що зенітники 10 бригади збили російський гвинтокрил зенітно-ракетним комплексом "Перун" польського виробництва саме під час перебування президента Зеленського у Польщі.

Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" у Facebook показали відео після збиття російського гвинтокрила Ка-52.

"Збитий черговий вертоліт при спробі авіанальоту на наші позиції. Завдяки пильності та професіоналізму наших протиповітряних підрозділів він був негайно збитий. Для евакуації першого прибув ще один смертник на вертольоті, але також був пошкоджений. На жаль встиг втекти, залишивши свого "побратима", - йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, раніше українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два новітні російські вертольоти Ка-52 "Алігатор" з протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Скіф/Стугна-П".

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Дата публікації
Перегляди
3567
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