У ЗСУ розповіли про бої на Донбасі: росіянам не вдаються штурми, ворог знекровлює власні сили

За останні місяці російським окупаційним військам не вдалося жодного оперативно-тактичного досягнення.

Російські окупаційні війська на сході України застрягли на декількох напрямках і виснажують свої сили. Армія РФ не може досягнути жодної стратегічної мети.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватийв ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про стратегічні наступальні операції, то тим паче. Вони зав'язли на декількох напрямках і намагаються штурмувати, але безрезультатно", - наголосив Череватий.

Він підтвердив заяви британських експертів про те, що протягом останніх місяців російським окупаційним військам не вдалося жодного оперативно-тактичного досягнення. Щобільше - армія РФ сточує свої сили, знекровлює свої війська і загалом знижує власний бойовий потенціал, додав Череватий.

"Зокрема, той же Бахмут фактично 9 місяців вони не можуть взяти. Це один із яскравих маркерів "спроможності" генерала Герасимова проводити операції такого рівня", - каже представник ЗСУ.

За його словами, у Москві надалі будуть вигадувати нові "дедлайни" щодо "захоплення" Донецької та Луганської областей та продовжуватимуть намагання "окупувати" Донбас. Втім, ЗСУ "вчергове доведуть, що вони можуть ці дати абсолютно нівелювати".

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що в Бахмуті на Донеччині продовжуються важкі бої. Нещодавно російські підрозділи повітрянодесантних військ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

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