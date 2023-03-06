У ЗСУ розповіли про бої на Луганщині: щодня горить російська бронетехніка

Російські окупанти на Луганщині намагаються атакувати позиції ЗСУ силами регулярної армії та великою кількістю бронетехніки. У район бойових дій стягнули більше артилерії, ніж під Бахмут.

Про це в ефірі каналу "Freeдом" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"В районі Білогорівки, Невського, Серебрянського лісництва йдуть бої вже кілька тижнів. Ворог намагається там бути активним, переймати ініціативу, атакувати. Дуже суттєвий момент — там діють регулярні сили РФ, десантні війська, механізовані танкові війська, війська корпусу "ЛНР". Вони там інтенсивно використовують артилерію — ще більше, ніж на Бахмутському напрямку. За добу було 329 обстрілів. Вже кілька тижнів ми бачимо цю динаміку — різними артилерійськими системами. 14 боєзіткнень було за добу, 34 вороги було вбито, 63 поранено. Менше, ніж ми бачимо на Бахмутському напрямку, тому що більше артилерії вони використовують", — розповів Череватий.

Також, за його словами, окупанти намагаються використати бронетехніку, яка "щодня спалюється":

"За добу два танки Т-72, одна БМП та один 240-мм самохідний міномет "Тюльпан". Також деяка кількість автомобільної техніки. Там щодня знищується бронетехніка, зокрема нові російські танки Т-90. Був такий момент, коли за день п'ять танків було знищено. Тому там наші сили тримають оборону".

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що окупанти зосередили "усі зусилля" на Кремінній. Також ворог постійно обстрілює Білогорівку.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що армія РФ готується до масштабного наступу в Луганській області, але через погоду поки що не може здійснити задумане.

"Їхня основна мета – з Луганської області у перспективі провести наступальні дії для захоплення території – практично весь лівий берег річки Оскол та вихід на Куп'янськ та Лиман", – зазначає Коваленко.

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