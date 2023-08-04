У ЗСУ розповіли про досягнення на Таврійському напрямку

Збройні сили України продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1477 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

За його словами, протягом доби було знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, три ББМ, шість одиниць артилерійських систем та мінометів, один станковий гранатомет, чотири безпілотники та три одиниці спеціальної техніки.

Крім того, українські оборонці ліквідували три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів за минулу добу, 3 серпня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ ЗСУ знищили 248 490 солдатів армії Російської Федерації.

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