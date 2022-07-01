У ЗСУ розповіли про джерела, з яких дізнаються про ракетну небезпеку і оголошують повітряну тривогу

У ЗСУ розповіли про джерела, з яких дізнаються про ракетну небезпеку і оголошують повітряну тривогу

Речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що вони використовують різні джерела інформаціії для виявлення ракетної небезпеки.

Однак він наголосив, що Повітряні сили України не мають достатньо засобів для ефективного знищення ворожих цілей.

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю HB.

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Зокрема, йдеться про:

радіолокаційну розвідку,

звичайну розвідку

та дані партнерів України.

Також військовий наголосив, що для України є пріоритетними стратегічні об'єкти держави, по яким система ППО працює посилено. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв’язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об'єкти.

"Так само і на визначених вищим військовим керівництвом напрямках. ППО зараз у нас дуже динамічна і мобільна: ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилювати потрібні напрямки", - додав речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому часто повітряна тривога лунає на всій території України. Там розповіли, ракети можуть змінювати курс, запрограмований раніше, на визначених координатах. Тому вираховується спеціальний алгоритм, куди може полетіти та ракета, і вмикається повітряна тривога.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 1 липня 2022 року

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