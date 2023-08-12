У ЗСУ розповіли про ефективність ударів по логістиці РФ на півдні України

Удари Збройних сил України по логістиці окупаційної російської армії на півдні України є доволі ефективними. Зокрема, свідченням цього є зменшення інтенсивності обстрілів з боку РФ протягом останніх днів.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі характерною особливістю є те, що противник намагається тримати кількість обстрілів правобережжя та протилежного берега Дніпро-Бузького лиману на позначці 70, але кількість снарядів значно зменшилася. Якщо раніше це було 400-500, то зараз армія РФ може використовувати до 300 снарядів за добу", - каже Гуменюк.

Своєю чергою, українські Сили оборони намагаються вибити окупантів з лівого берега Херсонської області. Наразі вони працюють дистанційно - за допомогою артилерії.

Втім, за словами Гуменюк, росіяни активізувалися на географічно складній ділянці місцевості - де острови та протоки.

"Вони пробують вести розвідку. Для того, щоб прикривати свої дії, посилюють обстріли населених пунктів, які розташовані ближче до дельти", - наголошує Наталія Гуменюк.

Як повідомлялося, ЗСУ прорвали першу лінії оборони РФ на півдні. Просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших українських військових.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Великі ударні КУЛАКИ: чи змінили ЗСУ тактику на півдні | Роман Світан

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