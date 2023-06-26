Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЗСУ розповіли про ганебну втечу "вагнерівців" з Бахмута: які підрозділи окупантів перебувають у місті

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1404
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЗСУ розповіли про ганебну втечу "вагнерівців" з Бахмута: які підрозділи окупантів перебувають у місті

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку / Фото: Associated Press

Росія за добу у Бахмуті втратила 153 окупантів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що терористи ПВК "Вагнер" ганебно втекли з Бахмута. Наразі там перебувають представники інших приватних військових компаній, "зеки" та регулярна окупаційна армія. 

Про це він сказав в етері телемарафону. 

Череватий наголосив, що під Бахмутом за добу вдалось ліквідувати 153 окупантів, поранити 203 загарбників, ще шість росіян потрапили до полону. 

Загалом відбулось 17 бойових зіткнень, російські терористи обстрілювали Сили оборони авіацією. Череватий повідомив, що бойовики "Вагнера" дійсно ганебно втекли з Бахмута. 

"Вони звідти вийшли, а точніше — ганебно втекли. Головною діючою силою там зараз є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливо утримати Бахмут", - пояснив він. 

Череватий наголосив, що крім російських десантників у Бахмуті перебувають окупаційні піхотні підрозділи та інші ПВК, зокрема "Шторм-Z". 

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку.

Читайте також:

Події навколо Бахмута тепер - виключно за українським сценарієм | Максим Жорін

Події навколо Бахмута тепер - виключно за українським сценарієм | Максим Жорін

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1404
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація