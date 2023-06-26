У ЗСУ розповіли про ганебну втечу "вагнерівців" з Бахмута: які підрозділи окупантів перебувають у місті

Росія за добу у Бахмуті втратила 153 окупантів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що терористи ПВК "Вагнер" ганебно втекли з Бахмута. Наразі там перебувають представники інших приватних військових компаній, "зеки" та регулярна окупаційна армія.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Череватий наголосив, що під Бахмутом за добу вдалось ліквідувати 153 окупантів, поранити 203 загарбників, ще шість росіян потрапили до полону.

Загалом відбулось 17 бойових зіткнень, російські терористи обстрілювали Сили оборони авіацією. Череватий повідомив, що бойовики "Вагнера" дійсно ганебно втекли з Бахмута.

"Вони звідти вийшли, а точніше — ганебно втекли. Головною діючою силою там зараз є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливо утримати Бахмут", - пояснив він.

Череватий наголосив, що крім російських десантників у Бахмуті перебувають окупаційні піхотні підрозділи та інші ПВК, зокрема "Шторм-Z".

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку.

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