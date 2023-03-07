У ЗСУ розповіли про кількість росіян, що потрапляють до полону біля Бахмута

Наразі йдеться про не дуже велику кількість окупантів.

На Бахмутському напрямку майже щодня до полону Сил оборони потрапляють російські купанти. Наразі цифра вимірюється кількома солдатами армії РФ.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода".

"Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають", - сказав він.

За словами предствника ЗСУ, у районі Бахмута в основному діє ПВК "Вагнера". У них, каже Череватий, є лише один метод мотивації - це під примусом смерті діяти.

"Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін. Грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасишся до полону. В основному, коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим". Тоді здаються у полон", - додав речник.

Втрати ворога біля Бахмута

Колишній 48-річний російський ув'язнений розповів, як загону, де він перебував, наказали напасти на українську заставу в Бахмуті. Він пригадав, що лише четверо чоловіків були "боєздатними" до кінця ночі, інші були мертві або поранені.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Російська Федерація може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за Бахмут. Наголошується, що ворогові не вдасться оточити місто без значних втрат зі свого боку.

CNN із посиланням на представника НАТО пише, що окупанти в боях за Бахмут втрачають у п’ять разів більше військових, ніж Україна. Чиновник Альянсу на умовах анонімності уточнив, що співвідношення втрат п’ять до одного ґрунтується на розвідувальних даних.

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