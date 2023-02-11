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У ЗСУ розповіли про кількість російських ракет у Чорному морі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ розповіли про кількість російських ракет у Чорному морі

Фото: Associated Press

 Загальний залп 16 ракет.

У суботу, 11 лютого, агресорка Росія вивела у понад десяток кораблів. Серед них на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

У Середземному морі росіяни продовжують тримати 10 кораблів, із них п'ять ракетоносіїв. Загальний залп становить 72 ракети. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 10 лютого ворог завдав чергового масованого ракетного удару по території України, протягом якого здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищили наші захисники. 

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Дата публікації
Перегляди
1364
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