У ЗСУ розповіли про кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Російські війська тримають в акваторії 11 кораблів.
У Чорному морі станом на ранок 25 січня на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів армії Російської Федерації.
Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.
Зазначається, що серед 11 кораблів чотири - це носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає близько 28 ракет.
До слова, така ж кількісь ракет була в акваторії Чорного моря і напередодні. Втім, 23 січня цифра була меншою - 24 крилаті ракети.
Як повідомлялося, у Генштабі інформували, що готові до "зустрічі" російського десанту з моря. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, командувач військ ОК "Південь" генерал-майора Андрій Ковальчук каже, що заміновано підступи з моря.
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