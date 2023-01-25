У ЗСУ розповіли про кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 25 січня на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів армії Російської Федерації.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

Зазначається, що серед 11 кораблів чотири - це носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає близько 28 ракет.

До слова, така ж кількісь ракет була в акваторії Чорного моря і напередодні. Втім, 23 січня цифра була меншою - 24 крилаті ракети.

Як повідомлялося, у Генштабі інформували, що готові до "зустрічі" російського десанту з моря. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, командувач військ ОК "Південь" генерал-майора Андрій Ковальчук каже, що заміновано підступи з моря.

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