У ЗСУ розповіли про колосальні втрати окупантів біля Мар’їнки та Авдіївки

В районі Мар’їнки та Авдіївки армія РФ щодня втрачає до двох рот особового складу (80–200 військовослужбовців - ред).

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Противник несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії", - зазначив він.

Дмитрашківський також розповів, що біля Мар’їнки та Авдіївки ведуться постійні позиційні бої, в яких росіяни мають перемінний успіх.

Речник також додав, що самі російські полонені вчергове підтверджують проблеми серед командування РФ – їх відправляють у бій "не досить тверезі командири", підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний розповів, що окупанти продовжують атакувати Авдіївку на Донеччині через її стратегічну важливість, проте українські військові втримають оборону міста.

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