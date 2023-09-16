У ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю: судна перетворилися на деталі

Пошкоджені російські судна у Севастополі мають дуже суттєві пошкодження. Сподіватися на їхнє швидке відновлення не можна. Крім того, кораблі більше не зможе повноцінно виконувати свої функції.

Про це у телемарафоні повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Після згарища вони перетворились фактично на деталі і більше не можуть бути використані як повноцінні учасники Чорноморського флоту РФ. Ураження суттєві і навряд чи можливе швидке відновлення, а в деяких випадках фахівці стверджують, що взагалі недоцільне (відновлення - Ред.)", - повідомила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, під час удару також постраждав судноремонтний завод, а поблизу таких потужностей немає.

"Далі потрібно транспортування і дуже складна логістична операція. Чи буде вона вартувати того, що буде на виході, можливого відновлення - навряд чи", - каже вона.

Гуменюк наголошує, що ЗСУ продовжують роботу по глибоких тилах. Втім, роботи багато, каже представниця ЗСУ. За її словами, півострів - це дуже потужне розгортання ворога з його базами, логістикою, наявними силами та засобами.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Так звана окупаційна "влада" заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе. Українська розвідка підтвердила удари в Криму та повідомили, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що для атаки Україна застосувала британські "Storm Shadow" і французькі "Scalp".

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