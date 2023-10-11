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У ЗСУ розповіли про наступ на півдні та великі втрати росіяни

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Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ розповіли про наступ на півдні та великі втрати росіяни

Війна. / Фото: Associated Press

Українські оборонці знищили російський Су-25.

Збройні сили України покращили тактичне положення західніше від села Роботине Запорізької області. На Мелітопольському напрямку триває бойова робота.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, протягом минулої доби на Таврійському напрямку українські військові знищили майже 100 одиниць російської техніки. Серед втрат окупаційної армії - літак Су-25 та бойова машина підтримки танків "Термінатор". Також ліквідовано 18 ворожих танків, вісім дронів тощо.

Підрозділи ракетних військ виконали 1777 вогневих завдань. Своєю чергою, росіяни протягом доби завдали 26 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 849 артобстрілів.

Нагадаємо, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують відтісняти окупаційну армію на деяких ділянках фронту. Зокрема, Сили оборони покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

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Дата публікації
Перегляди
110
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