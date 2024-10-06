У ЗСУ розповіли про найскладніші напрямки на фронті та нову тактику ворога

Наразі складною залишається ситуація на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках складною. Втім, вона контрольована.

Про це заявила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Українського радіо".

"На Сіверському напрямку, на перший погляд спокійніше. Там менша статистика штурмів, проте ворог наступає із броньованою технікою, що ускладнює завдання нашим захисникам. Найскладніша ситуація залишається у районі Торецька та Нью-Йорка. Противник намагається прорвати нашу оборону, постійно напирає живою силою. На всіх напрямках ворог застосовує артилерію, авіацію і дрони", - розповіла вона.

На цих напрямках окупанти використовують важку радянську техніку - танки Т-62 й старі БМП, а також новітню зброю - БпЛА, FPV- та розвідувальні дрони.

Російські військові підсилюють свої позиції на всіх напрямках. ЗСУ постійно спостерігають за збільшенням боєкомплекту, дронів, логістичних речей та особового складу ворога на позиціях.

"Росіяни застосовують переважно тактику малих груп. Це десятки штурмів за день, проте малими групами - 3-4 людини. На Сіверському напрямку відбуваються штурми з технікою, у районі Часового Яру ворог використовує малі групи, на Торецькому напрямку відбуваються бої у місті, там своя специфіка. Росіяни добре вчаться у нас. Те, що ми починали застосовувати на початку повномасштабного вторгнення, вони впроваджують зараз, це стосується, зокрема, тактики малих груп. Хочу сказати, що на нашому напрямку більшість ворожих штурмів є безуспішними", - підкреслила речниця.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися в Максимільянівці, Цукуриному, Торецьку, біля М'ясожарівки та Піщаного.

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