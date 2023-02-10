У ЗСУ розповіли про небезпеку з Чорного моря: загальний залп може становити 20 ракет

Агресорка Росія після послаблення шторму вивела в Чорне море три ракетоносії. Один із них - підводний.

Про це повідомив спікераОперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

За його словами, загальний залп може становити 20 ракет "Калібр".

"В Чорному морі шторм зменшився до 3-4 балів і одразу активізувалося вороже корабельне угруповання. Ворог вивів три ракетоносії, серед яких і один підводний", - наголосив він.

Також Назаров попередив, що російська армія посилила розвідку безпілотниками. Також фіксується підготовка до можливих обстрілів України.

"Враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.

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