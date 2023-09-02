У ЗСУ розповіли про неприємну ситуацію на півдні для росіян

Військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового, росіяни не зважають на військову доктрину за якою зміна або відновлення підрозділу здійснюється якщо 30% особового складу втратили боєздатність.

"А росіяни намагаються виводити свої підрозділи, коли вже втратили понад 50% особового складу. Російські солдати, які пішли на відновлення, якимось дивним чином вчора опинилися у полоні на південному напрямку в районі Роботиного. Це свідчить про те, що визріває неприємна ситуація для росіян. Війська, які росіяни виводять для відновлення, вони знову змушені залучати", - підкреслив Тимочко.

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Водночас боєць зазначає, що українські захисники почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи.

"Пологи - це одна з вузлових станцій. Ворог використовує Пологи, як логістичний хаб, що забезпечує південний напрямок. Удар по такому напрямку відріже їхнє постачання на Мелітопольському та Токмацькому напрямках. Важливо, що росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного", - наголосив Тимочко.

Зазначимо, що останнім часом армія окупантів перейшла до нової тактики, зокрема у Запорізькій області. Там вони почали підпалювати мінні поля.

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