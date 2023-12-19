У ЗСУ розповіли про незвичну поведінку росіян у Чорному морі: що готують окупанти

Останній раз Росія виводила свої ракетоносії у Чорне море 29 листопада.

Росія не виводить свої морські ракетоносії у Чорне море вже протягом трьох тижнів, а останній раз вони спостерігались 29 листопада.

Про це в етері телемарафону заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Російські ракетоносії уже три тижні не виходили на бойове чергування. Крайній раз ми спостерігали їх присутність на бойовому чергуванні 29 листопада", - сказала Гуменюк.

Разом з тим вона заявила, що не слід втрачати пильність, оскільки російські ракетоносії готові та споряджені і можуть бути застосовані ворогом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для “другої армії світу” скопіювали український морський дрон "Малюк".

Крім того, ми раніше інформували, що Історик Єльського університету Тімоті Снайдер назвав головну перемогу України за останні пів року.

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