В ЗСУ розповіли про нову тактику російської армії на фронті

Окупанти висуваються на штурми малими піхотними групами по кілька осіб.

Російські військові вдаються до штурмів без залучення бронетехніки. Натомість вони застосовують тактику штурмових груп, які просочуються в декілька хвиль.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net.

Росіяни можуть висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох-п'яти чи десяти осіб без залучення бронетехніки. Таким чином окупанти застосовують тактику спочатку просочування, а потім накопичення.

"Далі, якщо пощастить дійти до укриття, дочекатися наступної другої п'ятірки й потім проводити вже штурмові дії. А як не пощастить, наші воїни їх знищать, то назавжди залишитися в тому місці, звідкіля розпочинали штурм", – сказав він.

За словами Волошина, для доставлення штурмових груп якомога ближче до українських позицій росіяни використовують бронетехніку, високомобільні транспортні засоби, мотоцикли, багі, квадроцикли, вантажівки та легкові авто.

"Такі різнорідні колони зазвичай уражає вогонь нашої артилерії або за допомогою FPV-дронів", – додав Волошин.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела в українському уряді повідомило, що російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада, мала кілька боєголовок. Втім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

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