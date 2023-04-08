У ЗСУ розповіли про нову загрозу на фронті: важкі авіабомби нема чим збивати

В Росії розпочали виготовляти виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб для атак. Українські Сили оборони поки не мають можливості їх збивати.

Про це під час телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат наголосив, що такі авіаційні бомби несуть певну загрозу. Росіяни застосовують озброєння дистанційно. За словами представника Повітряних сил, "такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону". Саме тому, пояснив він, поки немає чим їх діставати.

"Півторатонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще - це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах", - сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що нещодавно міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу демонстративно їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. Речник Повітряних сил висловив припущення, що з високою ймовірністю окупанти так само будуть оснащуватись крилами і GPS навігацією, як це зараз відбувається із 500 кілограмовими бомбами.

Читайте також: