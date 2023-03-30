У ЗСУ розповіли про загрозу на фронті: росіяни використовують нове озброєння

Окупанти Російської Федерації активно використовують проти українських військових кориговані крилаті авіаційні бомби. Це нова загроза, що з'являється у прифронтовій зоні практично щодня.

Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, російські військові скидають ці бомби, не залітаючи до зони ураження української ППО

"Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів. Нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, на які ми чекаємо. Все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів", - наголосив Ігнат.

Представник Повітряних сил каже, що Україна чітко знає, який тип літаків необхідний для протистояння постійним атакам росіян. При цьому системи ППО не зможуть покрити всю територію країни, зауважив він.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що агресорка Росія має великий запас авіаційних бомб. Для протистояння таким методам окупантів треба збивати самі літаки - ЗСУ необхідна сучасна авіація. До слова, бомби дешевше і швидше переробити на керовані, аніж виробляти ракети.

Російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумщину винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб. Згодом, 28 березня, окупани також завдали удару бомбами по регіону - по Білопіллю.

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