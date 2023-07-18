У ЗСУ розповіли про підступну тактику росіян під час нічної атаки

У ніч проти вівторка, 18 липня, агресорка Росія атакувала південь України - Одеську та Миколаївську області - іранськими безпілотниками та ракетами "Калібр". Росіяни атакували дронами у кілька хвиль.

Про це "24 каналу" розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, російська армія довго готувалася до такої тактики. Своєю чергою, ЗСУ спостерігали за намірами росіян і були готові до цього.

"Особливість (атаки - Ред.) полягала у тому, що вони запускали кілька хвиль "Shahed", щоб виявити, виснажити систему ППО та після того вдарити ракетами. Ця тактика у них назрівала довготривалий період. Ми спостерігали, як вони довго її підбирали, та були готові до цього", – зауважила Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що російські "Калібри" були спрямовані суто на Одеську область. Ймовірно, окупанти намагалися завдати ударів по портовій інфраструктурі міста.

Нагадаємо, після опівночі в низці областей України почали оголошувати повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджали українців про загрозу комбінованої атаки РФ: і безпілотниками, і ракетами.

Зранку 18 липня у ЗСУ розповіли про знищені дрони і ракети під час нічного удару РФ. Повідомлялося, що окупанти атакували з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 38 повітряних цілей.

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