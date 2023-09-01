У ЗСУ розповіли про прорив одного з оборонних рубежів окупантів

Прорив українських Збройних сил оборони на одному з російських оборонних рубежів не є остаточно перемогою. Втім, українські захисники готові до складнощів.

Про це під час телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, як ЗСУ вибивають росіян з певних позицій, то окупанти мають місце куди відступити та закріпитись. У зв'язку з цим контрбатарейна боротьба ЗСУ проводиться в кілька етапів: вибиття ворога з найближчих позицій та удари по глибокому тилу ворога з метою руйнування його інфраструктури.

"Не можна казати про те, що прохід першого етапу - це найбільша перемога і далі буде легше. Ми готові до того, що подальші ділянки будуть також складними", - зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, зранку 1 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки на півдні. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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