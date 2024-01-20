У ЗСУ розповіли про ракетну небезпеку з Чорного моря: подробиці

Станом на ранок 20 січня у Чорному морі ситуація залишається стабільною. Штормова погода не дозволяла росіянам здійснювати активності в акваторії. Втім, ракетна небезпека - висока.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі корабельне угруповання фактично згорнуто. Втім, окупанти все ж таки провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі.

"Очевидно, екіпаж "Адмірала Макарова" остаточно "захитався", тому що всю штормову тяганину вони провели саме у відкритому морі, хоча і неподалік Новоросійська. Зараз на бойовому чергуванні - малий ракетний корабель, але ракетної небезпеки це не корегує. Вона залишається дуже високою. Ті самі вісім "Калібрів" напоготові і можуть бути застосовані будь-якої миті", - наголосила Гуменюк.

Військово-морські сили ЗСУ підтверджують, що у Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, серед яких є один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 8 ракет.

Крім того, по одному судні російська армія зосередила в в Азовському і Середземному морях.

Як повідомлялося, у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів - загроза значно зросла після знищення літаків А-50 та Іл-22. Залякування українців та зниження морального духу є пріоритетами російських загарбників.

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